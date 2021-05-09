Коалиционные переговоры: дискуссия о портфелях и опасность провала

Партии, входящие в состав так называемого "блока перемен", продолжают переговоры о формировании коалиции.

9 мая состоится встреча главы партии "Ямина" Натфали Беннета с лидером партии РААМ Мансуром Аббасом. Еще неизвестно, примет ли участие в этой встрече глава "Еш Атид" Яир Лапид.

Лапид, в свою очередь, встретится с представителями Объединенного списка Айманом Удой и Ахмадом Тиби. Глава оппозиции попытается убедить представителей арабской партии воздержаться при голосовании. Тиби и Удэ выдвигают ряд требований, в том числе отмену закона о национальном характере государства, однако в политических кругах ожидают, что пятеро из шести депутатов от Объединенного списка не проголосуют против создания правительства без Нетаниягу.

9 мая Нафтали Беннет также созвал совещание фракции в своем офисе в Раанане. Депутат Кнессета Амихай Шикли ("Ямина"), ранее заявивший, что проголосует против правительства Лапида-Беннета, заявил, что не будет присутствовать на заседании. "Необходимо дать страстям успокоиться", – заявил он.

Переговоры между партиями блока противников Нетаниягу возобновились после исхода шаббата. Главным вопросом на повестке дня является распределение министерских портфелей. Партия МЕРЕЦ продолжает требовать портфель министра просвещения, однако в "Тиква Хадаша" категорически отказываются, настаивая на том, чтобы этот портфель был передан Ифат Шаша-Битон. Открытым остается вопрос и о должности министра юстиции. Беннет добивается получения этого поста для Айелет Шакед, но на получении этого же портфеля настаивает Гидеон Саар.

Спорными остаются и посты министра внутренних дел и министра внутренней безопасности.

По-прежнему не достигнута договоренность и о числе министров, которое будет у каждого блока. Беннет и Саар требуют 8 министерских портфелей для 12 депутатов и предлагают левым партиям один министерский портфель на три депутата. Кроме того, абсолютное большинство ключевых портфелей останутся в правом блоке.

9 мая в политических кругах заявили, что переговоры с партией "Авода" зашли в тупик, и возможно эта партия поддержит правительство извне, но не присоединится к нему.

На Беннета продолжают оказывать давление правые активисты, требующие, чтобы он отказался от создания правительства с Лапидом и левоцентристскими партиями. Главное давление оказывается сейчас на депутатов его партии. В минувшие выходные состоялись демонстрации возле домов Айелет Шакед, Нира Орбаха и Идит Сильман.

В окружении главы "Ямины" опасаются, что давление и общественный протест против создания коалиции с Лапидом повлияют на депутатов. Именно поэтому Беннет созвал совещание. в котором примут участие не только те, кто прошли в Кнессет, но и все 20 первых кандидатов в списке. По мнению Беннета, если правительство не будет приведено к присяге до конца недели, высока вероятность того, что правительства не будет.

В "Ликуде", в свою очередь, не прекращают попыток сорвать реализацию планов Беннета и Лапида. Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", на прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречался с главой РААМ Мансуром Аббасом. Приближенные Нетаниягу надеются, что Аббас в итоге предпочтет коалицию "Ликуда".