Иерусалим:
21 - 36°
Тель-Авив:
19 - 30°
Эйлат:
25 - 43°
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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2021 г., 06:42

Шарав в Израиле: рекомендуется избегать длительного пребывания на улице

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Шарав в Израиле: рекомендуется избегать длительного пребывания на улице

Сегодня, в воскресенье 9 мая, жаркий пустынный ветер (шарав) приведет к повышению температуры до 35 градусов на побережье Средиземного моря, в центральных и горных районах температура повысится до 36-37 градусов, в Иорданской долине, долине Мертвого моря и Араве – до 40 и выше, в Эйлате – до 43.

В Иерусалиме – 21-36 градусов, в Тель-Авиве – 19-30, в Хайфе – 22-32, в Эйлате – 25-43, в Беэр-Шеве – 20-40, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-31, в Ариэле – 24-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-40, на Голанских высотах – 19-37.

Министерство здравоохранения на фоне жаркой погоды рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.


В понедельник, 10 мая, жара спадет. Но в течение всей недели температура будет выше среднесезонной.

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Прогноз погоды на 9 мая: очень жарко, шарав
 

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