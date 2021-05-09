Шарав в Израиле: рекомендуется избегать длительного пребывания на улице

Сегодня, в воскресенье 9 мая, жаркий пустынный ветер (шарав) приведет к повышению температуры до 35 градусов на побережье Средиземного моря, в центральных и горных районах температура повысится до 36-37 градусов, в Иорданской долине, долине Мертвого моря и Араве – до 40 и выше, в Эйлате – до 43.

В Иерусалиме – 21-36 градусов, в Тель-Авиве – 19-30, в Хайфе – 22-32, в Эйлате – 25-43, в Беэр-Шеве – 20-40, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-31, в Ариэле – 24-36, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-40, на Голанских высотах – 19-37.

Министерство здравоохранения на фоне жаркой погоды рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

В понедельник, 10 мая, жара спадет. Но в течение всей недели температура будет выше среднесезонной.