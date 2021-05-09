Сирены в Ашкелоне. Как минимум одна ракета сбита "Железным куполом"
В 21:11 сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Ашкелоне и населенных пунктах округов Хоф Ашкелон и Лахиш.
Жители Ашкелона сообщают о нескольких сильных взрывах, которые были слышны в городе.
В социальных сетях появились видео, на которых запечатлен перехват ракеты "Железным куполом" в небе над Ашкелоном.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы, одна из них была перехвачена ПВО ЦАХАЛа.
Информация уточняется.
יירוט רקטה נצפה בשמי אשקלון@pozailov1– כאן חדשות (@kann_news) May 9, 2021
(צילום: אדי ישראל) pic.twitter.com/fQXvisQsuD
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)
2021-й год.
Май. 4 ракеты. Погибших и раненых нет.
Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.
Февраль. Обстрелов нет.
Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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