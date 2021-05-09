Сирены в Ашкелоне. Как минимум одна ракета сбита "Железным куполом"

В 21:11 сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Ашкелоне и населенных пунктах округов Хоф Ашкелон и Лахиш.

Жители Ашкелона сообщают о нескольких сильных взрывах, которые были слышны в городе.

В социальных сетях появились видео, на которых запечатлен перехват ракеты "Железным куполом" в небе над Ашкелоном.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы, одна из них была перехвачена ПВО ЦАХАЛа.

Информация уточняется.

יירוט רקטה נצפה בשמי אשקלון@pozailov1

(צילום: אדי ישראל) pic.twitter.com/fQXvisQsuD – כאן חדשות (@kann_news) May 9, 2021

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

2021-й год.

Май. 4 ракеты. Погибших и раненых нет.

Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.