Мэр Хадеры обнаружил в своем офисе подслушивающее устройство и видеокамеру

Мэр Хадеры Нир Бен Хаим обнаружил в своем офисе замаскированную под датчик пожарной сигнализации видеокамеру и подслушивающее устройство. По информации "Мако", мэр подал жалобу в полицию.

В беседе с журналистом N12 Нир Бен Хаим рассказывает, что его друзья заподозрили, что в его машине установлено подслушивающее устройство, так как при разговоре из машины было слышно "странное эхо". В ответ на это Нир Бен Хаим предложил друзьям "лучше поискать подслушивающие устройства в офисе". Друзья прислали в офис специалиста, который обнаружил шпионское оборудование, которое, по всей видимости, управляется дистанционно.

Предшественник Нира Бен Хаима, Цвики Гендельман, подозревается в мошенничестве и обмане общественного доверия. В связи с предъявлением ему обвинений он был отстранен от должности.

Полиции предстоит выяснить, были ли устройства установлены в офисе после того, как три месяца назад Нир Бен Хаим заступил на должность, или до этого.