Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабных учений "Огненная колесница"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о начале широкомасштабных военных учений, в рамках которых будет отрабатываться ведение боевых действий на нескольких фронтах в воздухе, на море, на суше и в киберпространстве.

Учения, проходящие под кодовым названием "Огненная колесница", продлятся около четырех недель.

В армии подчеркивают, что наряду с учениями ЦАХАЛ продолжит обеспечивать безопасность граждан Израиля. Силы ЦАХАЛа продолжат наступательные действия по борьбе с террором и обеспечение безопасности по "линии разделения" с Палестинской автономией в рамках операции "Волнорез".

Цель учений "Огненная колесница" - повышение боеготовности ЦАХАЛа, проверка его готовности к ведению мощной и продолжительной военной кампании. В учениях примут участие регулярные силы ЦАХАЛа и резервистские подразделения всех родов войск.

В ходе учений также будет отрабатываться переход всей системы от мирного состояния к чрезвычайной ситуации как в военной, так и гражданских сферах. Кроме того, будут проверена возможность продолжения предоставления различных услуг и действий по спасению жизней в тылу.

Маневры "Огненная колесница" также будут включать крупномасштабные учения в дивизиях - бронетанковой дивизии "А-Плада" (162) и резервистской воздушно-десантной дивизии "А-Эш" (98).

В течение всего периода учений по всей стране будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, самолетов и судов ВМФ.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что учения являются плановыми.

Сообщая о начале крупномасштабных маневров, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео из своих архивов о проходивших ранее военных учениях.