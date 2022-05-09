Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 18:51

Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабных учений "Огненная колесница"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабных учений "Огненная колесница"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о начале широкомасштабных военных учений, в рамках которых будет отрабатываться ведение боевых действий на нескольких фронтах в воздухе, на море, на суше и в киберпространстве.

Учения, проходящие под кодовым названием "Огненная колесница", продлятся около четырех недель.

В армии подчеркивают, что наряду с учениями ЦАХАЛ продолжит обеспечивать безопасность граждан Израиля. Силы ЦАХАЛа продолжат наступательные действия по борьбе с террором и обеспечение безопасности по "линии разделения" с Палестинской автономией в рамках операции "Волнорез".


Цель учений "Огненная колесница" - повышение боеготовности ЦАХАЛа, проверка его готовности к ведению мощной и продолжительной военной кампании. В учениях примут участие регулярные силы ЦАХАЛа и резервистские подразделения всех родов войск.

В ходе учений также будет отрабатываться переход всей системы от мирного состояния к чрезвычайной ситуации как в военной, так и гражданских сферах. Кроме того, будут проверена возможность продолжения предоставления различных услуг и действий по спасению жизней в тылу.

Маневры "Огненная колесница" также будут включать крупномасштабные учения в дивизиях - бронетанковой дивизии "А-Плада" (162) и резервистской воздушно-десантной дивизии "А-Эш" (98).

В течение всего периода учений по всей стране будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, самолетов и судов ВМФ.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что учения являются плановыми.

Сообщая о начале крупномасштабных маневров, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео из своих архивов о проходивших ранее военных учениях.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:21 Кнессет отклонил вотумы недоверия правительству Беннета
19:01 В песочнице детского сада в Рамат-Гане обнаружены несколько миллионов шекелей
18:51 Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабных учений "Огненная колесница"
18:13 В ДТП на 854-й трассе тяжелые травмы получил мотоциклист
16:23 С начала операции по борьбе с палестинскими нелегалами были задержаны 815 человек
16:16 Летняя сессия Кнессета началась с обсуждения двух вотумов недоверия
15:54 Полевой пожар около Нес Ционы, проводится эвакуация
15:15 Айман Удэ заявил о готовности проголосовать за закон о роспуске Кнессета
14:39 На горе Герцля состоялась церемония в честь дня 9 мая
13:59 Житель Кадимы прятал и трудоустраивал десятки арабских нелегалов
Загрузка...