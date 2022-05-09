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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 20:28

"Кан": Израиль согласился на требование Иордании увеличить присутствие Вакф на Храмовой горе

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"Кан": Израиль согласился на требование Иордании увеличить присутствие Вакф на Храмовой горе

По информации телеканала "Кан-11", министр внутренней безопасности Омер Бар Лев дал положительный ответ на требование Иордании увеличить присутствие Вакф на Храмовой горе.

По данным этого источника, Амман требовал увеличить на 50 человек команду Исламского совета, Вакф, на Храмовой горе.

Согласно информации телеканала, глава МВБ, со своей стороны, выдвинул встречное требование - убрать с Храмовой горы сотрудников Вакф, поддерживающих ХАМАС.

Телеканал напоминает, что глава партии РААМ Мансур Аббас заявлял, что его фракция останется в правительственной коалиции, если Израиль удовлетворит требования Иордании в отношении Храмовой горы.


5 мая Исламский совет, Вакф, управляющий Храмовой горой, объявил о прекращении сотрудничества с полицией Израиля после последних столкновений на Храмовой горе. В сообщении Вакф говорилось: "Мы прекратили встречи с полицией до нового сообщения. Мы требуем соблюдать статус-кво". При этом 11-й канал отмечал, что "минимальный уровень контактов между Вакф и полицией сохраняется".

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