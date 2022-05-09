Житель Кадимы прятал и трудоустраивал десятки арабских нелегалов

Полиция задержала жителя населенного пункта Кадима в округе Шарон, подозреваемого в том, что трудоустраивал арабских нелегалов, не имевших разрешения на пребывание на территории Израиля.

В ходе операции полиции, проводившейся в день, когда действовал режим блокады арабских районов Иудеи и Самарии, на сельскохозяйственных территориях были обнаружены 26 нелегалов.

Полиция задержала 62-летнего работодателя и троих нелегалов.

Позднее задержанные были отпущены, а жителю Кадимы будет предъявлено обвинение.