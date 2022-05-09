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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 10:46

На монументе победы в Нетании была нарисована запрещённая символика

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На монументе победы в Нетании была нарисована запрещённая символика

В ночь на 9 мая на памятнике "Крылья" (Монумент победы Красной армии) в Нетании была нарисована запрещённая символика. О происшедшем сообщили в мэрию, и утром изображение было смыто сотрудниками коммунальных служб.

"Странно то, что символика возникла там именно тогда, когда муниципалитет Нетании восстановил историческую справедливость, установив флаги практически всех государств, которые внесли свою лепту в победу над нацистской Германией. А ведь никто не портил памятник, пока там висел только один флаг (российский)", – отмечает сооснователь организации Israeli Friends of Ukraine Анна Жарова.

Муниципалитет Нетании расследует происшествие, изучая записи камер наблюдения.


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