На монументе победы в Нетании была нарисована запрещённая символика

В ночь на 9 мая на памятнике "Крылья" (Монумент победы Красной армии) в Нетании была нарисована запрещённая символика. О происшедшем сообщили в мэрию, и утром изображение было смыто сотрудниками коммунальных служб.

"Странно то, что символика возникла там именно тогда, когда муниципалитет Нетании восстановил историческую справедливость, установив флаги практически всех государств, которые внесли свою лепту в победу над нацистской Германией. А ведь никто не портил памятник, пока там висел только один флаг (российский)", – отмечает сооснователь организации Israeli Friends of Ukraine Анна Жарова.

Муниципалитет Нетании расследует происшествие, изучая записи камер наблюдения.