Прогноз погоды на 9 мая: повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 9 мая, температура будет значительно выше, чем вчера. Переменная облачность. На севере местами моросящий дождь, на юге усилится ветер, сухо.

В Иерусалиме – 12-27 градусов, в Тель-Авиве – 16-26, в Хайфе – 14-23, в Эйлате – 21-34, в Беэр-Шеве – 14-33, в Мицпе-Рамоне – 15-29, на побережье Мертвого моря – 20-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-25, в Ариэле – 12-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-32, на Голанских высотах – 12-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 30-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 30 км/ч).

Во вторник температура немного понизится, малооблачно. В среду-четверг – без существенных изменений.