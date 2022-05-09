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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 22:03

Мэр Рамат-Гана изложил подробности о "миллионах, найденных в песочнице"

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Мэр Рамат-Гана Кармель Шама А-Коэн

После того, как весь Израиль принялся обсуждать миллионы, найденные в детсадовской песочнице в Рамат-Гане, мэр города Кармель Шама А-Коэн опубликовал разъяснения. Речь действительно идет о крупной сумме, но не наличными.

Кармель Шама А-Коэн написал, что деньги "нашел" Авишай Рабан, ответственный за строительство в отделе образования мэрии. Во время перезаключения контрактов с поставщиками услуг мэрии, Рабан выставил за дверь представителя компании, пытавшейся за взятку в размере 20 тысяч шекелей "оставить" за собой контракт на замену песка в детских песочницах. При этом за свои услуги компания брала 820 тысяч шекелей в год.

Мэр пишет, что после этого был найден подрядчик, который за ту же самую услугу берет 390 тысяч шекелей. Таким образом город экономит 430 тысяч шекелей в год, и около двух миллионов за одну каденцию.


Напомним, что несколькими часами ранее мэр Рамат-Гана в своем Facebook написал, что в одном из детских садов был обнаружен "клад" из нескольких миллионов шекелей. По словам городского главы, сотрудники отдела просвещения обнаружили деньги во время замены песка в песочнице. На этот пост обратили внимание все ведущие ивритские СМИ, его активно обсуждали в социальных сетях.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 мая 2022
Мэр Рамат-Гана: в песочнице детского сада найдены несколько миллионов шекелей

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