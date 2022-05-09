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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 19:01

В песочнице детского сада в Рамат-Гане обнаружены несколько миллионов шекелей

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Мэр Рамат-Гана Кармель Шама А-Коэн в своем Facebook сообщил, что в одном из детских садов был обнаружен "клад" из нескольких миллионов шекелей.


По словам городского главы, сотрудники отдела просвещения обнаружили деньги во время замены песка в песочнице.

Кармель Шама А-Коэн отмечает, что информация о найденной сумме, купюрах и другие подробности будут опубликованы после того, как будет получено разрешение от юридического советника.

"Как бы там ни было, со всем уважением к деньгам, настоящее наше богатство находится в песочницах - не под песком, а на нем", - написал он, проиллюстрировав пост фотографией детей, играющих в песке.

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