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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 12:12

Террористы, убившие израильтян в Эльаде, восстановили картину теракта

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Террористы, убившие израильтян в Эльаде, восстановили картину теракта Асад Юсуф ар-Рафаи (19 лет) и Сабхи Имад Абу Шакир (20).

В ночь на 9 мая силы безопасности провели следственный эксперимент, в ходе которого подозреваемые в совершении теракта в Эльаде восстановили картину совершенного ими преступления.

Следственный эксперимент проходил под усиленной охраной сил безопасности в присутствии следователей Общей службы безопасности (ШАБАК).

В ночь на понедельник, 9 мая, в арабской деревне Румана (северо-западней Дженина, около израильской границы) израильскими военными были задержаны четверо подозреваемых в пособничестве террористам, сообщает агентство Maan.

В сообщении отмечается, что жители деревни Румана пытались помешать военным.

По сведениям Maan, военные провели обыски в домах шейха Ратиба ар-Рифаи и Хусама Бушнака (его дома не оказалось).


Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает сообщение о проведении операции в Румане, но не комментирует сведения о задержанных.

Напомним, что именно в Румане проживали Асад Юсуф ар-Рафаи (19 лет) и Сабхи Имад Абу Шакир (20), убившие троих израильтян в Эльаде вечером 5 мая. 8 мая террористы были задержаны около Эльада. После чего в Румане была проведена операция по разметке их домов для последующего разрушения и по розыску сообщников и вдохновителей террористов.

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