Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 15:15

Айман Удэ заявил о готовности проголосовать за закон о роспуске Кнессета

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Айман Удэ заявил о готовности проголосовать за закон о роспуске Кнессета

Глава Объединенного арабского списка Айман Удэ заявил, что его список проголосует за закон о роспуске Кнессета, который оппозиция намерена представить 11 мая.

Удэ заявил, что проголосует за это предложение лишь в том случае, если будет уверен, что у него есть шансы быть утвержденным в предварительном чтении.

В настоящий момент неизвестно, идет ли речь обо всем Объединенном списке или только о партии ХАДАШ. Неизвестно также, как поведет себя партия РААМ. В этой партии заявляют, что не намерены принимать участие в голосовании, однако переговоры с Мансуром Аббасом продолжаются.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:15 Айман Удэ заявил о готовности проголосовать за закон о роспуске Кнессета
14:39 На горе Герцля состоялась церемония в честь дня 9 мая
13:59 Житель Кадимы прятал и трудоустраивал десятки арабских нелегалов
13:02 Жительница юга задержана по подозрению в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета
12:35 Депутат Ицхак Пиндрус: "Моя мечта - взорвать здание Верховного суда"
12:12 Террористы, убившие израильтян в Эльаде, восстановили картину теракта
10:46 На монументе победы в Нетании была нарисована запрещённая символика
10:37 В Тель-Авиве мотоцикл сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
10:32 Задержан житель Нетании, подозреваемый в том, что нанес ножевые ранения своим братьям
09:47 ЦАХАЛ: задержаны пособники террористов, совершивших нападения в Эльаде и Ариэле
Загрузка...