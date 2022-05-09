Айман Удэ заявил о готовности проголосовать за закон о роспуске Кнессета

Глава Объединенного арабского списка Айман Удэ заявил, что его список проголосует за закон о роспуске Кнессета, который оппозиция намерена представить 11 мая.

Удэ заявил, что проголосует за это предложение лишь в том случае, если будет уверен, что у него есть шансы быть утвержденным в предварительном чтении.

В настоящий момент неизвестно, идет ли речь обо всем Объединенном списке или только о партии ХАДАШ. Неизвестно также, как поведет себя партия РААМ. В этой партии заявляют, что не намерены принимать участие в голосовании, однако переговоры с Мансуром Аббасом продолжаются.