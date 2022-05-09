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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 06:01

В Умм эль-Фахме тела "хадерских террористов" переданы родственникам для захоронения

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На месте теракта в Хадере

В ночь на 9 мая тела двоюродных братьев Аймана Агбарии и Ибрагима Агбарии, совершивших 27 марта теракт в Хадере, были переданы их родственникам в Умм эль-Фахме "на ограничительных условиях". В похоронах могли участвовать только близкие родственники.

27 марта 2022 года на улице Герберта Самуэля в Хадере в результате теракта убиты двое бойцов пограничной полиции: 19-летний капрал Изан Пелах (из поселка Кисра-Смеа) и 19-летняя капрал Ширель Абукарат (из Нетании). Еще 12 человек были ранены. Террористы были ликвидированы.

Сообщалось, что террористы, которые были сторонниками организации "Исламское государство", имели при себе три пистолета, три ножа, бронежилет и большое количество боеприпасов. Предполагается, что изначально террористы планировали атаковать израильтян на центральной площади города, однако увидев автомобиль с полицейскими и бойцами МАГАВ, изменили свои планы и открыли огонь.


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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2022
Теракт в Хадере, убиты двое пограничников

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