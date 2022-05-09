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NEWSru.co.il :: В Израиле9 мая 2022 г., 16:16

Летняя сессия Кнессета началась с обсуждения двух вотумов недоверия

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Летняя сессия Кнессета началась с обсуждения двух вотумов недоверия

Первое пленарное заседания летней сессии Кнессета 24-го созыва началась с обсуждения двух вотумов недоверия правительству, первый из которых выдвинут "Ликудом", второй - партиями ШАС и "Яадут а-Тора".

Первым на заседании выступит лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, ему будет отвечать министр, отвечающий за связь Кнессета и правительства, Зеэв Элькин. Право ответить на обвинения в адрес правительства также имеет премьер-министр Нафтали Беннет.

Нетаниягу в своей речи заявил, что Беннет и Лапид "взяли страну в заложники", а сами заняты спором о том, "кто из них возглавит правительство переходного периода, не занимаясь ни иранской проблемой, ни борьбой с террором".


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