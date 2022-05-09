Кнессет отклонил вотумы недоверия правительству Беннета

Кнессет отклонил оба вотума недоверия, выдвинутых правительству Нафтали Беннета и Яира Лапида. Во время голосования по вотуму, выдвинутому "Ликудом", вместе с коалицией "против" проголосовали депутаты от Объединенного списка.

Во время голосования по вотуму недоверия, инициаторами которого были партии ШАС и "Яадут а-Тора", депутаты об Объединенного списка воздержались. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы предложение не прошло.

СМИ отмечают, что депутат Идит Сильман, перешедшая из "Ямины" в оппозицию, не участвовала ни в одном из голосований.