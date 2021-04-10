СМИ: Нетаниягу подозревает Беннета в закулисном соглашении с Лапидом

Встреча между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой "Ямина" Нафтали Беннетом, состоявшаяся в минувший четверг, была в основном посвящена вопросу о том, удастся ли привлечь Бецалеля Смотрича и весь блок "Ционут датит" в коалицию при поддержке партии РААМ.

Как сообщает N12, стороны вообще не обсуждали предложение, которое Нетаниягу сделал Беннету, в частности о бронировании мест в предвыборном списке "Ликуда" для кандидатов от "Ямина". По словам Нафтали Беннета, пятых выборов не будет, и поэтому само предложение нерелевантно.

Из этих слов Беннета в окружении Нетаниягу пришли к выводу о том, что Беннет уже фактически заключил договор с Яиром Лапидом о создании коалиции в том случае, если усилия Нетаниягу не принесут результата.

По утверждению некоторых источников, Беннет сказал Нетаниягу, что был бы заинтересован в создании правого правительства, однако для этого необходимо согласие Смотрича.

В "Ликуде", в свою очередь, убеждены, что Беннет только изображает готовность к переговорам, а на самом деле, ждет провала Нетаниягу и возможности сформировать ротационное правительство с Лапидом.

Телеканал "Кан 11" сообщил, что в минувшие выходные Нафтали Беннет беседовал по телефону с главой "Тиква Хадаша" Гидеоном Сааром. По сообщению "Кан", после этой беседы особенно ясно стало, что Саар не собирается присоединяться к коалиции во главе с Биньямином Нетаниягу. В то же время, в эфире программы "Встречи с прессой" на телеканале "Кешет, было высказано предположение, согласно которому Саар будет готов присоединиться к такому правительству, если при его создании будет оговорен и законодательно закреплен срок ухода Биньямина Нетаниягу с поста премьер-министра.