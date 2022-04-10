ДТП на севере Израиля, одна из пострадавших в тяжелом состоянии
Утром в воскресенье, 10 апреля, на 854-й дороге около поселка Лапидот столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, одна из них, 38-летняя женщина, получила тяжелые травмы.
Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшую женщину в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 апреля 2022
На 1-й трассе автомобиль сбил мужчину, пострадавший в критическом состоянии
На 1-й трассе автомобиль сбил мужчину, пострадавший в критическом состоянии