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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 09:58

ДТП на севере Израиля, одна из пострадавших в тяжелом состоянии

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ДТП на севере Израиля, одна из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром в воскресенье, 10 апреля, на 854-й дороге около поселка Лапидот столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, одна из них, 38-летняя женщина, получила тяжелые травмы.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшую женщину в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.


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