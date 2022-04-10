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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 17:00

Верховный суд: выплата зарплат террористам – легитимация террора

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Верховный суд: выплата зарплат террористам – легитимация террора

Коллегия Верховного суда постановила большинством голосов, что выплата руководством Палестинской автономии зарплат террористам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, и семьям ликвидированных террористов, является легитимацией террора.

Судьи Ицхак Амит и Давид Минц поддержали данную позицию, тогда как судья Офер Гроскопф остался в меньшинстве.

Таким образом, согласно решению Верховного суда, Палестинская автономия является соучастницей преступлений, совершенных террористами и, в соответствии с Ордонансом о возмещении ущерба, может быть адресатом для компенсационных исков.


Решение было вынесено в рамках рассмотрения вопроса о деликтной ответственности Палестинской автономии по отношению к семьям жертв терактов, совершенных в Иерусалиме в 2001-2002 годах.

В то же время вопрос о возможности присуждения Палестинской автономии штрафной компенсации (то есть компенсации, превышающей реальный ущерб) решен не был. Судья Минц выступил в поддержку этой меры, судья Амит – против, судья Гроскопф оставил вопрос открытым для дополнительного обсуждения, не став принимать позицию какой-либо из сторон.

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