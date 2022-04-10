Гостиницы для потенциальных репатриантов: бланки на иврите, отсутствие лекарств и представителей миналии

В поселке Горен на севере страны находится единственная гостиница для потенциальных репатриантов, которая согласилась принять людей с домашними животными.

В гостинице проживают 270 человек. Большинство из них - беженцы из районов боевых действий в Украине. Все они - потенциальные граждане Израиля, будущие новые репатрианты.

Поселок находится в отдалении от крупных населенных пунктов с больничными кассами, банками и другой необходимой для жизни инфраструктурой. Автобусы из поселка в город ездят крайне редко. Гостиница обеспечивает жильцам крышу над головой и трехразовое питание. Обеспечением же остальных потребностей, в том числе таких самых необходимых, как лекарства, занимаются только волонтёры. Судя по их рассказам, министерство алии и интеграции, которое отвечает за работу гостиниц, самоустранилось от какого-либо участия как в процессе оформления документов, так и в оказании людям необходимой помощи.

Только после того, как один из волонтеров, Анатолий Барэль, обратился в СМИ и к координатору по алие и интеграции новых репатриантов из Украины, России и Беларуси Меиру Шпиглеру, министерство алии и интеграции пообещало принять меры по улучшению ситуации.

Как объяснил реакции NEWSru.co.il Анатолий, до сих пор представитель министерства алии и интеграции приезжала в гостиницу два раза в неделю и за неделю успела обрабатывать документы десяти жильцов. Часть документов, по словам Анатолия, не переведены ни на украинский, ни на русский, ни даже на английский языки. То есть, без помощи волонтёров заполнять их невозможно.

Самой критической проблемой является вопрос медицинского обслуживания и медикаменты. По словам Анатолия, в гостинице много пожилых людей с хроническими заболеваниями, которым нужен инсулин и другие препараты.

"Формально потенциальные репатрианты сразу становятся членами больничной кассы "Леумит". Фактически - в гостиницу приезжает дважды в неделю врач, который в первые дни даже не мог распечатать рецепты. Когда же рецепты распечатать получилось, встал вопрос о том, как покупать по ним лекарства. Денег жильцы пока не получают. Из поселка не выехать. То есть, за лекарствами ездят волонтеры и покупают их на свои деньги. Я уже не говорю о том, что людям нужно делать анализы и так далее", - объясняет Анатолий.

Волонтер рассказывает, что помимо медицинской помощи, многим жильцам нужна помощь психологическая. Около десяти семей в гостинице - с детьми с особыми потребностями. Есть семья, который нужен опекун. Есть молодые девушки в группе риска. По словам Анатолия, в гостинице, помимо волонтеров, стали появляться люди из местных криминальных кругов.

Очевидно, что базовые потребности человека не ограничиваются одними медикаментами. Анатолий рассказывает, что даже такие вещи, как нижнее белье и средства женской гигиены приходится покупать и доставлять волонтерам.

Анатолий объясняет, что гостиница в Горене отличается от остальных десятков гостиниц тем, что она не только расположена на отшибе, но в этом месте нет крупного местного совета, в котором были бы социальные работники и свой отдел абсорбции - как в городах.

По данным, полученным нашей редакцией от жильцов и волонтеров в других городах, ситуация в населенных пунктах действительно разная. Например, в Ноф а-Галиль помощь новым репатриантам организовал местный совет, и там все процессы проходят более гладко. Тогда как из гостиниц в Иерусалиме жалуются на те же проблемы, о которых рассказывает Анатолий.

Барэль говорит, что в гостиницу приезжала начальник окружного отделения министерства алии по имени Инна Виницки. Представитель министерства вместо того, чтобы сообщить обо всех проблемах начальству и потребовать помощи, рассказала жильцам гостиницы, что им нужно "набраться терпения" и "отдыхать".

Однако после того, как волонтеры обратились в СМИ, Анатолию предложили встретиться по Zoom с помощником гендиректора министерства алии и интеграции. На этой встрече волонтеру было обещано, что 10 апреля в Горен приедут представители миналии, МВД и "Натива".

Волонтеры сообщают, что представители этих трех ведомств действительно приехали. И действительно был организован обещанный шаттл для жильцов, чтобы те могли выезжать в город без помощи волонтеров.

Также не решен пока вопрос с безопасностью жильцов, у них нет мобильных телефонов и проездных, как и нет возможности купить их самим.

"В итоге, волонтеры берут на себя работу, которую должно делать и может делать гораздо более эффективно государство. И если министерство алии не может справиться с приездом десяти тысяч потенциальных репатриантов, то совершенно непонятно, как они намерены справиться, когда приедут 40 тысяч", - говорит Анатолий.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в министерство алии и интеграции с просьбой прокомментировать ситуацию в поселке Горен, однако ответ мы не получили. Также не был получен ответ от самого министра алии Пнины Тамано-Шаты.