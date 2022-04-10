Давление на Сильман и Объединенный список: в коалиции ищут пути к спасению

В коалиции продолжают искать выход из кризиса, вызванного решением депутата Идит Сильман перейти в оппозицию.

Как сообщает "Маарив", источники в окружении Нафтали Беннета заявляют, что Сильман возможно изменит свое решение и вернется в коалицию. "Не произошло ничего что оправдывало или объясняло бы решение Идит Сильман", - заявил министр по делам религий Матан Каана в интервью "Кешет". По его словам, премьер-министр Нафтали Беннет должен больше внимания уделять политике чем он делал это раньше.

Журналист Акива Новик заявил в интервью "Кан РЭКА", что разговоры о возможном возвращении Сильман в коалицию - это более пропаганда руководства коалиции, чем реальность. "Сильман поддалась на уговоры ликудников, так как ей было обещано, что в течение восьми часов появится еще один "дезертир", и коалиция рухнет. Он не нашелся, и Сильман сегодня осталась с нигде не записанными обещаниями со стороны Нетаниягу, поэтому в коалиции ее уговаривают вернуться. Технически она может это сделать, но по сути, она сожгла мосты", - считает Новик.

Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что руководство коалиции оказывает давление на Объединенный список. В коалиции пытаются договориться с Айманом Удой и Ахмадом Тиби о том, что они не проголосуют за законопроект о роспуске Кнессета. В окружении Беннета исходят из того, что если Объединенный список даст своего рода "сеть безопасности" коалиции, то депутаты, взвешивающие возможность шага, аналогичного тому, что сделала Идит Сильман, откажутся от подобных намерений, так как поймут, что роспуск Кнессета не на повестке дня. Ранее сообщалось, что в день выхода Идит Сильман из коалиции в "Ликуде" вели переговоры с министром внутренних дел Айелет Шакед. Как сообщает "Кешет", переговоры не увенчались успехом.

В коалиции понимают, что должны найти возможность стабилизировать ситуацию до возвращения Кнессета с каникул в середине мая. При этом главная проблема остается во фракции "Ямина". Депутат Нир Орбах заявил в беседах с приближенными, что его ультиматум Беннету остается в силе. Орбах потребовал незамедлительно принять решение о присоединении непризнанных еврейских поселков к сети компании "Хеврат хашмаль". Орбах также требует созыва заседания комиссии по планированию и застройке для продвижения вопроса строительства в Иудее и Самарии.