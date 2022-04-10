Иерусалим:
11 - 19°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 05:22

Прогноз погоды на 10 апреля: среднесезонная температура, местами туман

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 10 апреля: среднесезонная температура, местами туман

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 10 апреля, на равнине температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной, в горах температура заметного повысится. Переменная облачность. Местами туман на побережье Средиземного моря, на северо-западе Негева и в Изреэльской долине.

В Иерусалиме – 14-25 градусов, в Тель-Авиве – 13-21, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 19-34, в Беэр-Шеве – 13-30, в Мицпе-Рамоне – 16-23, на побережье Мертвого моря – 19-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-21, в Ариэле – 15-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-30, на Голанских высотах – 11-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 70-110 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В понедельник – температура без существенных изменений, малооблачно. Во вторник – понижение температуры, облачно. В среду – прохладно, солнечно.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05:33 Прогноз погоды на 11 апреля: среднесезонная температура, местами туман, малооблачно
00:24 Недалеко от Бейт-Лехема застрелен житель ПА, бросавший в автомобили бутылки с зажигательной смесью
23:15 Полиция потребовала от прокуратуры начать расследование против Аймана Удэ по подозрению в подстрекательстве
22:35 Стрельба в Кафр Касеме, мужчина в критическом состоянии
22:08 ДТП на шоссе № 1, травмированы 13 человек
21:11 Инцидент у въезда в Ашкелон: нападавший - еврей, страдающий психическим расстройством
20:50 Айман Удэ призвал арабов-полицейских сложить оружие, министр экономики призвала создать коалицию с Объединенным списком
19:37 Попытка похищения оружия около Ашкелона, нападавший нейтрализован
18:07 Вооруженное нападение на пограничников в Хевроне, террористка убита
18:06 Гостиницы для потенциальных репатриантов: бланки на иврите, отсутствие лекарств и представителей миналии
Загрузка...