Прогноз погоды на 10 апреля: среднесезонная температура, местами туман

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 10 апреля, на равнине температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной, в горах температура заметного повысится. Переменная облачность. Местами туман на побережье Средиземного моря, на северо-западе Негева и в Изреэльской долине.

В Иерусалиме – 14-25 градусов, в Тель-Авиве – 13-21, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 19-34, в Беэр-Шеве – 13-30, в Мицпе-Рамоне – 16-23, на побережье Мертвого моря – 19-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-21, в Ариэле – 15-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-30, на Голанских высотах – 11-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В понедельник – температура без существенных изменений, малооблачно. Во вторник – понижение температуры, облачно. В среду – прохладно, солнечно.