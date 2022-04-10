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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 15:10

Посольство РФ в Израиле: пока нет указания впускать в Россию израильтян, не имеющих российского гражданства

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Посольство РФ в Израиле: пока нет указания впускать в Россию израильтян, не имеющих российского гражданства

В воскресенье, 10 апреля, пресс-служба посольства РФ в Израиле в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il сообщила, что пока не было указания впускать в Россию израильтян, не имеющих российского гражданства.

5 апреля источник в министерстве туризма Израиля заявил редакции NEWSru.co.il, что Россия снимает ограничения на въезд для израильтян, не имеющих российского гражданства. В израильском минтуре утверждали, что израильтяне, не обладающие российским паспортом, смогут въезжать в Россию начиная с 9 апреля.

Однако, по прошествии пяти дней, посольство РФ опровергает эту информацию.


Напомним, въезд в Россию в связи с эпидемией коронавируса с марта 2020 года был закрыт для граждан большинства стран, в том числе для граждан Израиля, не имеющих российских паспортов. Возникли проблемы и у граждан РФ, документы которых были просрочены, так как российское консульство длительное время не работало или работало с ограничениями, и возникли длительные очереди.

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