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NEWSru.co.il :: В Израиле10 апреля 2022 г., 20:50

Айман Удэ призвал арабов-полицейских сложить оружие, министр экономики призвала создать коалицию с Объединенным списком

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Айман Удэ призвал арабов-полицейских дезертировать, министр экономики призвала создать коалицию с Объединенным списком

Глава Объединенного арабского списка Айман Удэ призвал арабов, работающих в израильской полиции, покинуть службу.

В видеоролике, который опубликовал журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль, Удэ обращается к полицейским. "Вы позор для ваших семей. Я призываю вас бросить оружие им в лицо и сказать, что вы не часть их общества", - сказал Удэ.

Ролик опубликован на фоне продолжающейся дискуссии о возможности продолжения работы правительства при поддержке Объединенного списка. Ранее министр экономики Орна Барбивай ("Еш Атид") заявила, что не отрицает возможности правительства при участии Аймана Уды и Ахмада Тиби". Источники в партии "Ямина" заявили, что в таком правительстве она будет сидеть одна.


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