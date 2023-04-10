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    В Израиле

    ЦАХАЛ: в ходе операции в Акабат-Джабр был задержан подозреваемый в терроре, военные были вынуждены открыть огонь

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    ЦАХАЛ: в ходе операции в Акабат-Джабр был задержан подозреваемый в терроре, военные были вынуждены открыть огонь
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ: в ходе операции в Акабат-Джабр был задержан подозреваемый в терроре, военные были вынуждены открыть огонь
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ: в ходе операции в Акабат-Джабр был задержан подозреваемый в терроре, военные были вынуждены открыть огонь
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила некоторые подробности по поводу операции, проведенной сегодня, 10 апреля, в деревне Акабат-Джабр, около Иерихона.

    Согласно официальным данным, целью операции было задержание подозреваемого в совершении терактов в зоне ответственности бригады "А-Бекаа вэ А-Эмеким".

    В операции принимали участие сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК), бойцы спецподразделения "Дувдеван" и батальона "Левиэй а-Бикаа".

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    Во время проведения операции возникли беспорядки. Когда после завершения операции военные покидали Акабат-Джабр, в них были брошены взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, началась стрельба. В ответ военные открыли огонь из боевого и из нелетального оружия. В официальном сообщении ЦАХАЛа сказано: "Обнаружены попадания". Сведений об убитых или раненых ЦАХАЛ не публикует. При этом подчеркивается, что среди израильтян пострадавших нет.

    Палестинские источники сообщают, что в ходе операции были задержаны пятеро подозреваемых в терроре. При этом трое были ранены. По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, один из раненых умер. Названо имя убитого – Мухаммад Билхан, заявлено, что ему было 15 лет.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Апреля 2023
    ЦАХАЛ: проводится операция в деревне Акабат-Джабр. Минздрав ПА сообщает об одном убитом и двух раненых
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