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    В Израиле

    Тысячи израильтян принимают участие в марше в Эвьятар

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    Тысячи израильтян принимают участие в марше в Эвьятар
    Sraya Diamant/Flash90     Тысячи израильтян принимают участие в марше в Эвьятар
    Sraya Diamant/Flash90     Тысячи израильтян принимают участие в марше в Эвьятар
    Sraya Diamant/Flash90     ВСЕ ФОТО

    Тысячи израильтян отправились маршем от перекрестка Тапуах в Самарии в сторону того места, где ранее находился форпост Эвьятар. "Кан" сообщает, что на месте находятся 17 тысяч человек. По словам организаторов мероприятия, в марше участвуют не менее 20 тысяч человек.

    По сообщению "Аруц 7", в мероприятии принимают участие министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит"), министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит"), министр по делам Негева и Галилеи Ицхак Васерлауф ("Оцма Иегудит") и министр по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк ("Ционут Датит"). К маршу присоединились не менее 20 депутатов Кнессета.

    "Это мероприятие является доказательством того, что мы не капитулируем перед террором. Мы здесь, это наша земля, и мы на ней останемся", – заявил Итамар Бен-Гвир.

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    Глава регионального совета Самарии Йоси Даган поблагодарил министров за участие в марше. "Именно это является сионистским ответом на террор. Я призываю народ Израиля именно в эти дни прийти и принять участие в акции в поддержку поселенчества", – сказал он.

    Марш проходит под усиленной охраной армии. С раннего утра блокировано движение по шоссе №505, по которому движется колонна. Силы армии дислоцированы вдоль всего маршрута, а также на территории самого форпоста. В полиции опасаются, что группы молодых поселенцев откажутся покинуть Эвьятар, и тогда их придется эвакуировать силой.

    Марш проводится в связи с требованием реализации компромисса по Эвьятару, к которому поселенцы пришли с правительством Нафтали Беннета. Нынешняя коалиция закрепила этот компромисс в коалиционных соглашениях. Летом 2021 года жители Эвьятара покинули территорию поселка по соглашению с правительством, в соответствии с которым на землях, которые не принадлежат частным лицам, будет построена йешива. Несмотря на то, что с момента подписания соглашения прошло более полутора лет, никаких шагов по его реализации не предпринято.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Апреля 2023
    Тысячи участников, министры и батальон солдат для охраны. 10 апреля состоится марш в Эвьятар
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