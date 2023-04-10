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    В Израиле

    Цви Маген: за эскалацией арабо-израильского конфликта может стоять Россия

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    Цви Маген
    Flash90. Фото: М.Вакнин     Владимир Путин
    Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP     Шломи, 6 апреля 2023 года
    Fadi Amun/Flash90

    Бывший посол Израиля в России и Украине, старший исследователь института INSS Цви Маген заявил вечером 9 апреля в эфире радиостанции "Кан Рэка", что не исключает, что за эскалацией в сфере безопасности в Израиле и на израильских границах может стоять не только Иран, но и Россия.

    Маген объяснил, что на фоне войны в Украине и изоляции России Москва идет на все большее сближение с Тегераном. Кроме того, эскалация в регионе выгодна Москве, поскольку это отвлекает внимание и ресурсы Запада от войны в Украине, а Россию ставит в положение ключевого игрока в этом конфликте.

    По словам Магена, главный вопрос заключается в том, какую и насколько активную позицию займет Россия в случае войны между Израилем и Ираном.

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    При этом Маген отмечает, что у Израиля остается рычаг давления на Россию – возможное решение о поставках Украине израильского оружия, в том числе наступательного.

    В то же время Маген отметил, что Израиль и Россия продолжают тактическое сотрудничество в Сирии.

    Напомним, что 6 апреля северо-западные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу с территории Ливана. Боевиками были выпущены десятки ракетки. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по целям к югу от ливанского города Тир. Судя по имеющейся информации, за этим ракетным обстрелом стоят боевики палестинской террористической ХАМАС, действовавшие с ливанской территории по договоренности с "Хизбаллой".

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    8 и 9 апреля территория Израиля была обстреляна из Сирии. В ответ ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Сирии: были атакованы ракетные установки в провинциях Кунейтра и Дараа, а также объекты сирийской армии в окрестностях Дамаска. Израиль возлагает ответственность за любые враждебные действия с сирийской территории на правящий в Сирии режим Башара Асада.

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    Примечательно, что ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщал что ответственность за ракетные обстрелы территории Израиля из Сирии взяла на себя группировка "Лиуа Аль-Кудс" ("Иерусалимская бригада"). Эта группировка, состоящая в основном из палестинских арабов, имеет тесные связи как с Ираном, так и с Россией. Известно, что она снабжается и обучается российскими вооруженными силами. На следующий день после заявления телеканала "Аль-Маядин" командование "Лиуа Аль-Кудс" заявило о непричастности своих боевиков к обстрелу территории Израиля.

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