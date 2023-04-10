Нетаниягу: "Галант остается на посту министра обороны"

Вечером 10 апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на специальной пресс-конференции в министерстве обороны в Тель-Авиве.

В ходе пресс-конференции он заявил, что министр обороны Йоав Галант останется на своем посту. "Мы действуем вместе. Между нами были разногласия, даже серьезные. Но я принял решение оставить наши разногласия позади", – сказал премьер-министр.

Глава правительства выразил соболезнования семье Ди в связи с гибелью двух дочерей, Рины и Майи, а также матери, Лии, погибших в теракте в Иорданской долине.

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После этого он заявил, что при прошлом правительстве число терактов удвоилось. Нетаниягу вновь заявил, что террористы видят слабость Израиля на фоне демонстраций протеста и призывов к отказничеству.

Нетаниягу напомнил о соглашении, которое предыдущее правительство подписало с Ливаном, назвав его "соглашением с "Хизбаллой" без каких-либо дивидендов". "В рамках этого соглашения, Израиль отказался от части своей суверенной территории, ничего не получив взамен", – сказал он.

Глава правительства пообещал восстановить фактор сдерживания. "На это потребуется время, но мы сделаем это", – подчеркнул Нетаниягу.

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Нетаниягу также прокомментировал проект формирования национальной гвардии. "Она будет подчинена оборонной структуре, а не министру национальной безопасности", – заявил премьер-министр.

Сразу после выступления Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант опубликовал заявление: "Продолжаем вместе работать на благо граждан Израиля".