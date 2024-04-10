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Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 10 апреля: удары по целям на севере, в центре и юге сектора

время публикации: 10 апреля 2024 г., 06:06 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 06:13
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 10 апреля: удары по целям на севере, в центре и юге сектора
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 10 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на юго-востоке города Газа; продолжались бои в районе Шуджаийи, к востоку от города Газа; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по центру города Газа; ЦАХАЛ атаковал цели в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Асалия в Джабалии; источники в Газе заявляли, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому к востоку от Джабалии, на севере сектора, не менее пяти человек погибли, есть раненые (все члены одной семьи).

В центре сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели к северу от Нусейрата; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Аль-Магази; ЦАХАЛ наносил удары по районам Аль-Муграка и Аз-Захраа, к северу от Нусейрата

На юге сектора: источники в Газе заявляли, что действия израильских военных привели к пожару на складе больницы "Насер" в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 10 апреля.

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