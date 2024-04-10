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Женщина потеряла сознание в иерусалимском автобусе, врачи борются за ее жизнь

время публикации: 10 апреля 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 12:26
Женщина потеряла сознание в иерусалимском автобусе, врачи борются за ее жизнь
Yonatan Sindel/Flash90

Службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и "Коах Ацала" были вызваны к перекрестку Рамот на Шдерот Голда Меир в Иерусалиме после сообщения о том, что пожилая пассажирка автобуса внезапно потеряла сознание и упала.

Поднявшись в автобус, парамедики обнаружили 72-летнюю женщину лежащей в проходе, она не дышала и у нее не было пульса. Медики начали реанимационные мероприятия, включающие массаж сердца и искусственное дыхание.

Не прекращая реанимировать женщину, ее погрузили в реанимационный автомобиль МАДА и отправили в больницу "Шаарей Цедек" в критическом состоянии.

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