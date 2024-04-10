Женщина потеряла сознание в иерусалимском автобусе, врачи борются за ее жизнь

Службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и "Коах Ацала" были вызваны к перекрестку Рамот на Шдерот Голда Меир в Иерусалиме после сообщения о том, что пожилая пассажирка автобуса внезапно потеряла сознание и упала.

Поднявшись в автобус, парамедики обнаружили 72-летнюю женщину лежащей в проходе, она не дышала и у нее не было пульса. Медики начали реанимационные мероприятия, включающие массаж сердца и искусственное дыхание.

Не прекращая реанимировать женщину, ее погрузили в реанимационный автомобиль МАДА и отправили в больницу "Шаарей Цедек" в критическом состоянии.