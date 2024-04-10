Силы ЦАХАЛа в ночь на 10 апреля действовали в Калькилии, Туль-Кареме, в районах Дженина и Шхема
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 апреля действовали в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), в Туль-Кареме, около Шхема (в Кабалане, Асире аль-Киблии), около Дженина (в Дир Разале), около Хеврона (в Идне, Байт Уммаре), а также около Рамаллы (в Байт Риме) и в Даэйшэ (район Бейт-Лехема).
Происходили столкновения. Поступали сообщения о пострадавших с палестинской стороны.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.
Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 апреля.
Пограничная полиция действовала в иерусалимском квартале Сильван (Силуан, Шилоах) и в Каландии, к югу от Рамаллы.