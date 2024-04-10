Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 10 апреля, температура будет ниже среднесезонной. Облачно. Ожидаются дожди от севера до Негева. Возможны затопления в низинах. Вечером дожди ослабнут.

В Иерусалиме – 10-16 градусов, в Тель-Авиве – 14-21, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 17-27, в Беэр-Шеве – 14-20, в Мицпе-Рамоне – 10-16, на побережье Мертвого моря – 20-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-21, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-23, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 80-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 5 км/ч).

В четверг-пятницу температура немного повысится, переменная облачность. В субботу немного похолодает, возможны дожди на севере.