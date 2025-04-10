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Израиль

Не менее десяти политиков получили письма с "белым порошком"

время публикации: 10 апреля 2025 г., 23:50 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 23:56
Не менее десяти политиков получили письма с "белым порошком"
Flash90. Фото: А.Паруш

Несколько народных избранников в последние дни получили конверты с подозрительным белым порошком. Конверты отправлены в лабораторию, полиция ведет расследование.

О получении конверта с подозрительным порошком в соцсети X сообщил депутат Кнессета от "Ликуда" Ариэль Кельнер, назвав это актом террора. "У меня нет сомнений, что это стало результатом безумного подстрекательства против правительства и премьер-министра, при поддержке или попустительстве юридического советника и ее соратников", – заявляет на видео Кельнер. Он также отмечает, что в других обстоятельствах "неарабский" отдел ШАБАКа уже бы начал расследование, но этого, по его словам, не произойдет при Ронене Баре и Ицхаке Амите.

О получении конверта с подозрительным порошком также сообщил Альмог Коэн, заместитель министра в министерстве главы правительства. Из канцелярии Коэна передали, что "семья политика действует в соответствии с указаниями служб безопасности".

По информации сайта газеты "Гаарец", аналогичные послания получили Моше Саада, Яаков Ашер, Ицхак Пиндрус.

Из канцелярии Кнессета "Гаарец" передали, что вопрос доведен до сведения офицера безопасности Кнессета и передан для расследования соответствующим органам, включая полицию. Из полиции сообщили, что ведется расследование.

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