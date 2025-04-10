В Туль-Кареме взорван дом осужденного террориста
время публикации: 10 апреля 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 09:13
Палестинские источники сообщают, что утром 10 апреля на востоке Туль-Карема израильскими военными был взорван дом осужденного террориста Мухаммада аш-Шахрура.
ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.
Мухаммад аш-Шахрур был задержан год назад, 9 апреля 2024 года. На момент ареста ему было 28 лет.
О предстоящем разрушении дома семья аш-Шахрур была уведомлена в феврале 2025 года. У них была возможность для апелляции.
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