В Туль-Кареме взорван дом осужденного террориста

Палестинские источники сообщают, что утром 10 апреля на востоке Туль-Карема израильскими военными был взорван дом осужденного террориста Мухаммада аш-Шахрура.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Мухаммад аш-Шахрур был задержан год назад, 9 апреля 2024 года. На момент ареста ему было 28 лет.

О предстоящем разрушении дома семья аш-Шахрур была уведомлена в феврале 2025 года. У них была возможность для апелляции.