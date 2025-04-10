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Израиль

Внимание, розыск: пропал 32-летний Урия Даниэль из Холона

Розыск
время публикации: 10 апреля 2025 г., 18:41 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 18:41
Внимание, розыск: пропал 32-летний Урия Даниэль из Холона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 32-летнего Урии Даниэля, жителя Холона. Он вышел из дома вечером 3 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, темные волосы, карие глаза. На нем была футболка оливкового цвета, бежевые брюки и белые туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

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