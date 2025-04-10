Внимание, розыск: пропал 32-летний Урия Даниэль из Холона

Полиция Израиля просит помощи в розыске 32-летнего Урии Даниэля, жителя Холона. Он вышел из дома вечером 3 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, темные волосы, карие глаза. На нем была футболка оливкового цвета, бежевые брюки и белые туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.