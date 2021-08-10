Правительство обсуждает ужесточение "зеленого стандарта"

Вечером 10 августа глава правительства Нафтали Беннет провел экстренное совещание с ведущими специалистами минздрава, на котором обсуждались новые пути сдерживания штамма "дельта".

Корреспондент телеканала "Кан-11" Гили Коэн сообщила, что по итогам совещания были сформулированы несколько рекомендаций, которые в среду, 11 августа, будут обсуждаться министерским кабинетом по борьбе с коронавирусом.

Специалисты минздрава рекомендуют распространить действие "зеленого стандарта" на учреждения, на которые до сих пор он не распространялся. Например, на гостиницы, бассейны, музеи и т.д.

Рекомендуется распространить действие "зеленого сертификата" на детей старше трех лет. Это значит, что для участия в любом мероприятии детям придется проходить тест на коронавирус.

Могут быть введены ограничения на количество участников мероприятий, проводимых в частном секторе: 50 человек в помещении, и до 100 человек на улице.

Заседание кабинета назначено на 17:00.