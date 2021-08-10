По оценкам минпроса, к 1 сентября коронавирус будет выявляться у 5 тысяч детей ежедневно

Во вторник, 10 августа, министерство просвещения Израиля опубликовало документ, посвященный организации учебного процесса после 1 сентября.

Согласно оценкам минпроса, к началу учебного года каждый день около 5000 детей будут получать положительный тест на коронавирус. Но несмотря на это, специалисты министерства считают, что удастся избежать закрытия учебных заведений в "красных" городах, как это было в предыдущие волны эпидемии.

По предложению специалистов министерства, во время вспышки заболеваемости администрация учебного заведения самостоятельно будет принимать решения относительно карантинных мер. Например, администрация может поделить классы на более мелкие группы.

В документе говорится, что за два дня до начала учебного года родителям будут розданы наборы для проведения экспресс-тестов на коронавирус. 30 и 31 августа родители 2,7 миллиона израильских детей должны будут сделать тесты своим детям. В минпросе надеются на сотрудничество со стороны взрослых и на то, что они не отправят детей в школу или детский сад, если результат теста будет положительным.

В ближайшие дни минпрос обещает опубликовать более подробные инструкции и правила поведения в учебном заведении для педагогов и детей. Сайт "Мако" пишет, что минпрос будет рекомендовать отпускать детей на перемены в разное время, а приемы пищи проводить на свежем воздухе. Документ также будет содержать правила гигиены.