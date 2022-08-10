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    В Израиле

    ЦСБ: война в Украине привела к росту алии из России и Украины на 318%

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    ЦСБ: война в Украине привела к росту алии из России и Украины на 318%
    Tomer Neuberg/Flash90

    В среду, 10 августа, Центральное статистическое бюро опубликовало данные по репатриации в 2021 году, а также предварительные данные за 2022 год (только за период после начала войны в Украине).

    По данным ЦСБ, с момента своего создания Израиль принял 3,3 миллиона репатриантов, около 45% из них приехали после 1990 года.

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    В 2021 году Израиль принял 25497 новых репатриантов, это на 29,6% больше, чем было годом ранее. В настоящее время на 1000 граждан страны приходится 2,7 новых репатриантов.

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    Около 50% новых репатриантов составляли выходцы из стран бывшего СССР, среди которых подавляющее большинство составляли выходцы из России и Украины. Около 14% репатриантов приехали из Франции, 13,6% – из США.

    44,7% новых граждан Израиля выбрали для жительства Тель-Авив (21,4%) и другие города в центре Израиля (23,4%). 10,7% – поселились на севере страны, 11,6% – на юге.

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    В отчете отмечается высокий уровень образования в группе репатриантов старше 15 лет: 64,6% процентов из них учились не менее 13 лет.

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    61,5% репатриантов в возрасте 15 лет и старше имеют академическую степень.

    Среди приехавших в прошлом году было 506 врачей.

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    Кроме того, в прошлом году в Израиль вернулись 1820 израильтян, живших за границей.

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    Те параграфы отчета, которые посвящены репатриации из России и Украины, были составлены на основании данных, полученных ЦСБ от министерства алии и интеграции. В период с 24 февраля и до 31 июля в страну прибыли 12175 репатриантов из Украины и 18891 – из России. В отчете отмечается, что это на 318% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    63% репатриантов из Украины составляют женщины. Из России приехало примерно одинаковое количество мужчин и женщин (50,8% женщин и 49,2% мужчин).

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