Антитеррористическая операция "На заре" в Газе. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Антитеррористическая операция "На заре" в Газе". В опросе, который проводился в течение одних суток (9-10 августа), принял участие 2701 респондент (2542 из них ответили на все 18 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

46% участников опроса живут в центре Израиля, 24% – на юге Израиля, 24% – на севере Израиля. 5% живут за пределами Израиля.

adv_11 m_ar_1

Две трети участников этого опроса (66%) за последние 10 лет оказывались в зоне обстрелов ракетами из Газы.

adv_12 incontent_1

Подавляющее большинство опрошенных (64%) считают, что антитеррористическая операция в Газе в августе 2022 года была необходима. 15% заявляют, что такой необходимости не было. Причем от политических взглядов респондентов эта оценка почти не зависела.

43% наших читателей считают, что цели антитеррористической операции были достигнуты. 31% придерживаются противоположного мнения. По этому вопросу "левые" более оптимистичны, чем "правые".

adv_13 m_ar_2

49% опрошенных говорят о победе Израиля в этом вооруженном противостоянии, 6% – о победе "Исламского джихада". 40% считают, что в данном случае победителей нет. "Левым" Израиль представляется победителем чаще, чем "правым".

adv_14 incontent_2

Читателям было предложено назвать главные итоги антитеррористической операции в Газе в августе 2022 года. Чаще прочих звучали следующие варианты ответов: 1) "То, что удалось провести операцию без потерь со стороны Израиля" – 69%, 2) "То, что операция закончилась быстро" – 57%, 3) "Был продемонстрирован рост эффективности системы ПРО "Железный купол"" – 57%, "Израиль проигнорировал угрозы "Исламского джихада", сохранив за собой инициативу и свободу действий" – 47%, 5) "Уничтожение двух "генералов" боевиков "Исламского джихада"" – 45%.

Мы выяснили отношение наших читателей к утверждению, что речь идет о "предвыборной войне". 31% выбрали ответ "похоже на то, хотя и не хотелось бы так считать". 28% ответили: "Это скорее всего не так, хотя утверждать не берусь". 20% с таким утверждением совершенно не согласны. 17% считают, что это, безусловно, так. Среди "левых" несколько меньше таких, кто считает эту операцию "предвыборной войной", чем среди "правых".

adv_15 m_ar_3

Участникам опроса было предложено дать оценку действиям политиков и начальника генштаба в период проведения операции "На заре" в Газе.

adv_16 incontent_3

Средняя оценка действий премьер-министра Израиля Яира Лапида – 3,9 балла ("хорошо").

Средняя оценка действий министра обороны Израиля Бени Ганца – 4,0 балла ("хорошо").

adv_17 m_ar_4

Средняя оценка действий начальника генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави – 4,4 балла ("хорошо").

adv_18 incontent_4

Средняя оценка действий главы оппозиции Биньямина Нетаниягу – 3,2 балла ("удовлетворительно").

Как и следовало ожидать, "левые" и "правые" давали примерно равные оценки Кохави, при этом "левые" давали более высокие оценки Лапиду и Ганцу, а "правые" – Нетаниягу.

adv_19 m_ar_5

30% опрошенных согласны с предложением бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта о том, что Израилю пора начать вести прямые переговоры с ХАМАСом. 48% считают, что этого делать не следует. Большинство "левых" (57%) считают, что такие переговоры надо вести, и только 24% "левых" придерживаются противоположной точки зрения. 54% "правых" убеждены, что такие переговоры вести не следует, хотя 25% "правых" считают иначе.

adv_20 incontent_5

Был задан вопрос: "Что необходимо сделать для обуздания террора?" Самые частые варианты ответов: 1) "Лишать террористов государственных пособий" – 78%, 2) "Лишать семьи террористов государственных пособий" – 77%, 3) "Лишать террористов гражданства Израиля (если оно у них есть)" – 76%, 4) "Лишать террористов статуса постоянного жителя Израиля (если оно у них есть)" – 72%, 5) "Лишать социальных льгот подстрекателей к насилию и сторонников террора" – 68%, 6) "Уничтожать террориста на месте преступления" – 67%, 7) "Пожизненное лишение права на работу в Израиле пособников террористов из ПА" – 66%, 8) "Лишать членов семей террористов статуса постоянного жителя Израиля (если оно у них есть)" – 62%, 9) "Возобновить практику точечной ликвидации лидеров палестинского террора" – 61%, 10) "Лишать членов семей террористов гражданства Израиля (если оно у них есть)" – 61%. За прочие варианты проголосовали менее 60% опрошенных.

Только 27% наших читателей верят, что Израиль когда-либо сможет одержать полную победу над террором. Среди "левых" таких 23%, среди "правых" – 28%.

adv_21 m_ar_6

Был задан вопрос: "Кто из названных ниже политических лидеров лучше всего подходит для решения проблем в сфере безопасности и способен обуздать террор?" Чаще прочих называли следующие имена: 1) Биньямин Нетаниягу – 20%, 2) Яир Лапид – 17%, 3) Авигдор Либерман – 16%, 4) Бени Ганц – 9%, 5) Итамар Бен-Гвир – 6%. "Левые" чаще называли Лапида или Ганца, "правые" – Нетаниягу или Либермана.

Вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что для победы над террором необходимо заключить мирное соглашение в соответствии с принципом "два государства для двух народов"?" Ответ "да" – 17%, ответ "нет" – 46%. 23% выбрали вариант "Да, но только в том случае, если в еврейском государстве не будет арабов". По этому вопросу наши "левые" и "правые" читатели расходятся очень сильно. 53% "левых" уверены, что такое соглашение заключить необходимо.

Последний вопрос: "Если бы вас поставили перед выбором – строгое соблюдение принципов демократии в государстве или строгие меры по обеспечению безопасности в государстве – что бы вы выбрали?" 63% – строгие меры по обеспечению безопасности, 18% – строгое соблюдение принципов демократии. И вновь очень сильное расхождение между "левыми" и "правыми". 50% "левых" отдают предпочтение соблюдению принципов демократии и только 32% – обеспечению безопасности. Среди "правых" соотношение обратное – 68% за безопасность, 14% за демократию.

adv_22 m_ar_7

Отчет ЦАХАЛа об основных результатах операции "На заре" в Газе

9 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила краткий отчет об итогах антитеррористической операции "На заре" ("עלות השחר"), которая проводилась в секторе Газы 5-7 августа 2022 года. Отчет содержит как известную, так и новую информацию.

ЦАХАЛ заявляет, что армия действовала ​​против палестинской террористической организации "Исламский джихад" с целью вернуть мир и безопасность Государству Израиль и предотвратить прямые угрозы жителям приграничных с сектором Газы районов. В ходе операции был нанесен существенный удар по "Исламскому джихаду", заявляют военные.

adv_23 m_ar_8

Операция была начата на фоне угроз со стороны "Исламского джихада" о нанесении ударов по целям около границы сектора Газы в случае, если власти Израиля не освободят задержанного в Дженине шейха Басама ас-Саади, одного из лидеров "Исламского джихада".

В первый день операции был уничтожен Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") – командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") в Газе. Во второй день операции был ликвидирован Халид Мансур – командир южной бригады "Бригад Аль-Кудса" в Газе. В ЦАХАЛе подчеркивают, что ликвидация этих "генералов" террористов позволила предотвратить серию терактов, которые планировал "Исламский джихад".

ЦАХАЛ заявляет также о ликвидации в ходе операции трех полевых командиров и еще семи боевиков "Исламского джихада" (отметим, что информация и имена полностью совпадают со сведениями, ранее опубликованными "Исламским джихадом"; других имен ЦАХАЛ не называет).

adv_24 m_ar_9

ЦАХАЛ атаковал в Газе более 200 целей: мастерские по производству вооружений, склады, пусковые установки, расчеты ракетчиков, минометчиков и др. В частности, уничтожены 45 пусковых ракетных установок, 17 наблюдательных пунктов, восемь блокпостов, восемь складов оружия, восемь мастерских по производству оружия, три морских базы и туннель террористов в районе Рафаха. При этом акцент был сделан на ударах по объектам, которые создавали ракеты.

В ходе операции была продемонстрирована высокая эффективность системы ПРО "Железный купол": до 97% при отражении ракетных ударов по населенным пунктам. Отмечается рост эффективности этой системы ПРО: 86% – во время операции "Облачный столп" (2012), 89% – во время операции "Нерушимая скала" (2014), 94% – во время операции "Черный пояс" (2019). По непонятной причине операции "Страж стен" (2021) не упомянута (отметим, что официальных данных об эффективности "Железного купола" тогда не публиковалось, но в целом отмечалось, что она была ниже ожидаемой в условиях массированных ракетных обстрелов, которые осуществлял ХАМАС).

По уточненным данным, 5-7 августа террористами "Исламского джихада" из сектора Газы были выпущены 1175 ракет. Около 200 из них упали на территории сектора Газы. Жертвами этих ошибочных запусков ракет террористами стали семь детей (в Джабалии и Эль-Бурейдже) и другие мирные граждане.

adv_25 m_ar_10

Боевики "Исламского джихада" не смогли нанести серьезный ущерб Израилю, хотя и выпустили по израильской территории более тысячи ракет, причем ракетные удары из Газы наносились не только по южным, но и по центральным районам. Жертв не было, несколько израильтян получили легкие осколочные ранения, десятки получили легкие травмы по пути в убежища.

Минздрав Газы заявляет о 45 убитых (в их числе 15 несовершеннолетних и четыре женщины) и примерно 360 раненых в результате действий ЦАХАЛа. Судя по сообщениям ЦАХАЛа и "Исламского джихада", по меньшей мере 12 из 45 убитых были генералами, командирами и боевиками "Исламского джихада". Пока нет однозначных данных по поводу того, кем были остальные 33 человека, погибших на территории Газы. Но ЦАХАЛ подчеркивает, что многие из этих людей стали жертвами ошибочных обстрелов со стороны "Исламского джихада".

Наземной операции в Газе ЦАХАЛ на этот раз не проводил, ограничившись ударами с воздуха и применением артиллерии и танковых орудий.

adv_26 m_ar_11

Террористическая организация "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), контролирующая сектора Газы с 2007 года, на этот раз не присоединилась к боевым действиям и содействовала достижению соглашения о прекращении огня (так было и в 2019 году, когда ЦАХАЛ проводил операцию "Черный пояс" против "Исламского джихада" в Газе). Напомним, что в мае 2021 года, во время проведения операции "Страж стен", ХАМАС противостоял ЦАХАЛу и осуществил рекордное число обстрелов центральных районов Израиля.

Во время операции "На заре" в Газе ЦАХАЛ, пограничная полиция и спецслужбы продолжали действовать в Иудее и Самарии. Были задержаны десятки активистов "Исламского джихада", в том числе ключевые фигуры, руководившие действиями боевиков. Израиль проигнорировал угрозы "Исламского джихада", сохранив за собой инициативу и свободу действий.