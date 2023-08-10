Около Шхема убит командир боевиков "Батальонов мучеников Аль-Аксы"

Палестинские источники сообщают, что западнее Шхема в перестрелке с израильскими военными был убит 27-летний Амир Халифа из лагеря беженцев Аль-Айн – полевой командир боевиков "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа).

ЦАХАЛ подтверждает факт проведения операции в районе Шхема, в ходе которой солдаты были обстреляны боевиком. Был открыт ответный огонь, зафиксировано поражение цели.

Официальное палестинское агентство Wafa передает, что Амир Ахмад Мухаммад Халифа получил смертельное пулевое ранение в голову в ходе столкновений с израильскими военными в районе Зауата.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

"Палестинский информационный центр" публикует фото Амира Халифы с оружием в руках.

Телеграм-канал Abu Ali Express публикует дополнительный снимок Амира Халифы с оружием в руках и приводит слова его брата о том, что израильские спецслужбы в течение последних двух лет разыскивали Амира, а ранее предпринималось несколько попыток его ликвидации.

Амир Халифа был похоронен на кладбище в Шхеме. Телеграм-канал Abu Ali Express сообщает, что во время похорон сотрудники сил безопасности Палестинской автономии открыли огонь по людям, сопровождавшим тело "шахида". Сведений о пострадавших не поступало.

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_2

После похорон возникли беспорядки в лагере беженцев Аль-Айн. Местная молодежь поджигала автомобильные покрышки на улицах, перекрывая движение.