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    В Израиле

    Около Шхема убит командир боевиков "Батальонов мучеников Аль-Аксы"

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    Около Шхема убит командир боевиков
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Палестинские источники сообщают, что западнее Шхема в перестрелке с израильскими военными был убит 27-летний Амир Халифа из лагеря беженцев Аль-Айн – полевой командир боевиков "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа).

    ЦАХАЛ подтверждает факт проведения операции в районе Шхема, в ходе которой солдаты были обстреляны боевиком. Был открыт ответный огонь, зафиксировано поражение цели.

    Официальное палестинское агентство Wafa передает, что Амир Ахмад Мухаммад Халифа получил смертельное пулевое ранение в голову в ходе столкновений с израильскими военными в районе Зауата.

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    "Палестинский информационный центр" публикует фото Амира Халифы с оружием в руках.

    Телеграм-канал Abu Ali Express публикует дополнительный снимок Амира Халифы с оружием в руках и приводит слова его брата о том, что израильские спецслужбы в течение последних двух лет разыскивали Амира, а ранее предпринималось несколько попыток его ликвидации.

    Амир Халифа был похоронен на кладбище в Шхеме. Телеграм-канал Abu Ali Express сообщает, что во время похорон сотрудники сил безопасности Палестинской автономии открыли огонь по людям, сопровождавшим тело "шахида". Сведений о пострадавших не поступало.

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    После похорон возникли беспорядки в лагере беженцев Аль-Айн. Местная молодежь поджигала автомобильные покрышки на улицах, перекрывая движение.

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