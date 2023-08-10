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    В Израиле

    Израиль ожидает жаркая суббота: температура до 40-45 градусов

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    Израиль ожидают жаркие выходные: температура до 40-45 градусов
    AP Photo/Mahmoud Illean

    Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу-воскресенье, 12-13 августа, будет очень жарко. Во внутренних, горных, восточных и южных районах температура будет достигать 40 градусов и более.

    Синоптики прогнозируют, что днем температура в Иерусалиме будет до 38-39 градусов, в Тель-Авиве – до 33, в Хайфе – до 32, в Эйлате – до 43, в Беэр-Шеве – до 39-40, на побережье Мертвого моря – до 42, в Иорданской долине – до 45, на берегу озера Кинерет – до 45, на Голанских высотах – до 43.

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    В понедельник, 14 августа, жара немного спадет. 15 августа температура понизится до среднесезонной.

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    Пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы приведены в состояние повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.

    Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

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    При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

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    Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать рано утром или вечером.

    Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

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