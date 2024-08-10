ЦАХАЛ и ШАБАК: в результате удара по комплексу "Ат-Табин" ликвидированы 19 террористов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное заявление об ударе по школьному комплексу "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа. Это здание было превращено в штаб террористов ХАМАСа.

Согласно данным, полученным разведкой после нанесения удара, были ликвидированы не менее 19 террористов, боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", их личности установлены.

Удар был нанесен посредством трех высокоточных боеприпасов, которые, по мнению экспертов, не могли причинить столь серьезный ущерб как тот, на котором настаивает в своих сообщениях ХАМАС. Кроме того, на фотографиях, сделанных на территории комплекса после удара по нему, видно, что здание практически не пострадало.

В сообщении ЦАХАЛа, как и прежде, подчеркивается, что перед атакой было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

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