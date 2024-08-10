Палестинские источники называют разное число убитых в результате удара по комплексу "Ат-Табин"

Палестинские источники называют разное число погибших в результате удара ЦАХАЛа по комплексу "Ат-Табин" недалеко от мечети в районе Дарадж Туффах в городе Газа.

Как сообщил BBC Фадл Наим, директор больницы "Аль-Ахли", куда были доставлены погибшие, убиты около 70 человек. Он назвал ситуацию "катастрофической" и заявил, что врачи не в состоянии оказать помощь тяжелораненым.

Служба скорой помощи минздрава Газы заявила, что погибли более 60 человек.

ХАМАС сообщал о "более чем 100 погибших".

Напомним, что в отчете минздрава Газы говорится о "40 погибших за последние сутки".

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что данные ХАМАСа о числе убитых намеренно завышены. По имеющимся у военной разведки сведениям, были убиты около 20 террористов, в том числе высокопоставленных командиров ХАМАСа и "Исламского джихада". Школьный комплекс использовался ими для подготовки террористических атак.

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