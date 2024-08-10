Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 10 августа, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-40, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 23-34, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-35, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье-вторник ожидается повышение температуры.

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