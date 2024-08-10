x
10 августа 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 августа 2024
|
10 августа 2024
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 10 августа: жарко и душно, переменная облачность

время публикации: 10 августа 2024 г., 05:41 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 05:47
Прогноз погоды в Израиле на 10 августа: жарко и душно, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 10 августа, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-40, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 23-34, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-32, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-35, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье-вторник ожидается повышение температуры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ