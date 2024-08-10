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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован глава службы общей безопасности ХАМАСа на юге сектора Газы

время публикации: 10 августа 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 14:42
ЦАХАЛ: ликвидирован глава службы общей безопасности ХАМАСа на юге сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 9 августа, ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН) ударом с воздуха ликвидировали Валида Аль-Суси, боевика военного крыла ХАМАСа и главу службы общей безопасности ХАМАСа на юге сектора Газы.

Бойцы 7-й бригады, бригады "Цанханим" и спецназа "Яалом" под командованием 98-й дивизии на основе разведывательной информации провели несколько точечных операций, ликвидируя десятки террористов и уничтожая десятки террористических инфраструктур.

Силы 162-й дивизии продолжают вести бои в районе Рафиаха, за минувшие сутки бойцы бригады "Нахаль" ликвидировали несколько террористов и обнаружили оружие, спрятанное в жилых домах.

За последнюю неделю силами 215-й бригады были также ликвидированы террористы различных террористических организаций, принимавшие участие в нападении на Израиль 7 октября.

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