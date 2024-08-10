ЦАХАЛ: ликвидирован глава службы общей безопасности ХАМАСа на юге сектора Газы

В пятницу, 9 августа, ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН) ударом с воздуха ликвидировали Валида Аль-Суси, боевика военного крыла ХАМАСа и главу службы общей безопасности ХАМАСа на юге сектора Газы.

Бойцы 7-й бригады, бригады "Цанханим" и спецназа "Яалом" под командованием 98-й дивизии на основе разведывательной информации провели несколько точечных операций, ликвидируя десятки террористов и уничтожая десятки террористических инфраструктур.

Силы 162-й дивизии продолжают вести бои в районе Рафиаха, за минувшие сутки бойцы бригады "Нахаль" ликвидировали несколько террористов и обнаружили оружие, спрятанное в жилых домах.

За последнюю неделю силами 215-й бригады были также ликвидированы террористы различных террористических организаций, принимавшие участие в нападении на Израиль 7 октября.