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NEWSru.co.il :: В Израиле10 декабря 2021 г., 16:14

Беременной женщине, попавшей в ДТП, сделали кесарево сечение; врачи спасают новорожденного

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Беременной женщине, попавшей в ДТП, сделали кесарево сечение; врачи спасают новорожденного

В пятницу, 10 декабря, в больницу "Асута" была доставлена молодая женщина, пострадавшая в результате автокатастрофы. Она находилась на 37-й неделе беременности. После первичного осмотра пациентку доставили в операционную, где ей было сделано кесарево сечение.

У новорожденного не прощупывался пульс, однако после реанимационных процедур ребенок начал дышать самостоятельно. Тем не менее, его состояние пока оценивается врачами как очень тяжелое. Мать находится в состоянии средней тяжести.

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