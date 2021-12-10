Иерусалим:
9 - 17°
Тель-Авив:
12 - 24°
Эйлат:
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NEWSru.co.il :: В Израиле10 декабря 2021 г., 05:49

Прогноз погоды на 10 декабря: повышение температуры, переменная облачность

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Прогноз погоды на 10 декабря: повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 10 декабря, температура повысится. Переменная облачность. Без осадков. В горах и в северных районах будет дуть сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-24, в Хайфе – 13-21, в Эйлате – 14-27, в Беэр-Шеве – 10-23, в Мицпе-Рамоне – 8-16, на побережье Мертвого моря – 16-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-23, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-23, на Голанских высотах – 9-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 70-160 см. Купание опасно.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В субботу-воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник – облачно, тепло.

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