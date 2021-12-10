Внимание, розыск: пропал 67-летний Шауль Халаф из Кирьят-Тивона

Полиция Израиля обращается к гражданам Израиля с просьбой о помощи в розыске 67-летнего Шауля Халафа, жителя Кирьят-Тивона. Последний раз его видели 10 декабря, около 16:00, когда он выходил из дома.

Приметы разыскиваемого: рост 180 см, худощавый, бреет голову. Был одет в белую рубашку и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 04-8464444 в отделение полиции или в диспетчерскую службу по телефону 100.