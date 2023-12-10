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    В Израиле

    Нетаниягу провел телефонный разговор с Путиным: недовольство и признательность

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    СМИ: Нетаниягу провел телефонный разговор с Путиным
    Gideon Markowicz/ Flash90 ; Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

    Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу примерно на час ушел сегодня с заседания правительства, чтобы поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Судя по имеющимся данным, беседа заняла около 50 минут.

    Канцелярия главы правительства передает, что в разговоре с Путиным Нетаниягу выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля, а также подверг резкой критике военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном. Беседуя с президентом РФ, премьер-министр Израиля подчеркнул, что любая страна, которая подвергнется террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль 7 октября, будет действовать не менее агрессивно, чем действует Израиль.

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    В то же время, Нетаниягу выразил признательность властям России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и заявил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех граждан, похищенных террористами.

    Кроме прочего, Нетаниягу потребовал, чтобы Москва оказала давление на "Красный Крест", чтобы эта международная организация добивалась права посещения заложников в Газе и передачи им лекарств.

    Кремль пока никакой информации по этому поводу не дает.

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    После начала Войны "Железных мечей" (7 октября) это был второй телефонный разговор Нетаниягу и Путина. Предыдущая беседа состоялась 16 октября.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Октября 2023
    Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу с Владимиром Путиным
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