Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10.12.2024: операции в Рамалле и Хевроне
время публикации: 10 декабря 2024 г., 06:38 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 06:38
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 декабря действовали около Шхема (в Байте), в Рамалле (в районе Батн аль-Хауа), около Калькилии (в Аззуне), в Хевроне и около Хеврона (в Ятте, Сурифе).
Происходили столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 декабря.